В России разработали компактный датчик тока и напряжения

Опубликовано 07 мая 2025, 15:271 мин.
В России разработали компактный датчик тока и напряженияНовый прибор заменяет громоздкие трансформаторы
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета сообщили, что специалисты вуза создали уникальный комбинированный датчик тока и напряжения, который отличается компактностью и универсальностью. Это изобретение, ставшее первым в России, предназначено для прямого подключения к линиям электропередач и передачи данных через оптоволоконный интерфейс в цифровом формате.
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Датчик значительно облегчает работу, заменяя большие и тяжелые измерительные комплексы, состоящие из традиционных электромагнитных трансформаторов. Вместо оборудования, вес которого может превышать 400 кг, новая разработка представляет собой компактное устройство, которое можно удерживать в одной руке и монтировать без необходимости разрыва высоковольтного кабеля.
Этот прибор прошел все необходимые проверки на объектах в Новосибирской области, а также сертификационные испытания.