В России разработали компактный датчик тока и напряжения

Датчик значительно облегчает работу, заменяя большие и тяжелые измерительные комплексы, состоящие из традиционных электромагнитных трансформаторов. Вместо оборудования, вес которого может превышать 400 кг, новая разработка представляет собой компактное устройство, которое можно удерживать в одной руке и монтировать без необходимости разрыва высоковольтного кабеля.

Этот прибор прошел все необходимые проверки на объектах в Новосибирской области, а также сертификационные испытания.