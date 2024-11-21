В России разработали концепцию «локального времени» для физических систем

Как пояснила доцент кафедры «Высшая математика» ДГТУ Надежда Красий, время невозможно измерить в его чистом виде, но можно оценить его течение через определенные процессы. По мнению ученых, первичное представление о времени у людей могло возникнуть около трех миллионов лет назад, когда наши предки начали наблюдать смену дня и ночи, а также фазы Луны.

Ученые предложили, что время — это самостоятельный поток, который меняется по своим законам, ускоряется или замедляется в зависимости от условий. В рамках своей работы ученые создали модель, связывающую абстрактное понятие времени с конкретными физическими процессами. Они использовали методы геометрии, теории дифференциальных уравнений и теории вероятностей.

Эксперименты показали, что «локальное время» можно ввести как строгое количественное понятие, которое отражает порядок событий. Это время зависит от конкретных измерений, сделанных в определенный момент.