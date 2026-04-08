В России разработали лазерный метод иммунотерапии опухолей

Макрофаги — это клетки, которые обычно защищают организм, но при раке они помогают опухоли расти. Ученые предложили вводить в новообразование микрокапсулы с веществом, запускающим противоопухолевый иммунный ответ. Оболочка капсул разрушается под действием лазера ближнего инфракрасного диапазона, который проходит через ткани. Препарат высвобождается локально, и макрофаги переходят в режим уничтожения раковых клеток, привлекая Т-клетки.

После одной инъекции и лазерного облучения доля провоспалительных макрофагов выросла с 1 до 28 процентов. Метод уже протестирован на клетках и моделях меланомы у животных. Разработка решает проблему доставки препарата точно в опухоль без системных побочных эффектов. Результаты опубликованы в журнале Biomaterials Advances, отметили в пресс-службе.