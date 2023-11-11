В России разработали малогабаритный беспилотный подводный аппарат

В пресс-службе добавили, что этот компактный беспилотник весом три килограмма обладает возможностью спускаться на значительные глубины при температурном диапазоне от -5 до +45 градусов Цельсия. За счет снижения массо-габаритных характеристик по сравнению с более крупными аналогами, БПА-МИРЭА-Т может быть использован с маломерных плавсредств, таких как катера и надувные лодки, которые не оборудованы специальными устройствами для погружения.

Эксперты подчеркнули, что такой подход повышает мобильность устройства, предоставляя новые возможности для выполнения работ, включая внутренние пространства аварийных подводных объектов, таких как корабли, самолеты и автомобили. Создание этого беспилотного аппарата открывает перспективы для эффективного ведения работ на глубинах, ранее недоступных для подобных технологий.