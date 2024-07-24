В России разработали математическую модель полезную при очистке воды

Гидродинамическая кавитация происходит, когда в жидкости образуются пустоты из-за понижения давления, которые затем схлопываются, создавая высокую плотность энергии. Эта технология используется для очистки сточных вод и обработки нефтепродуктов, отметили в ведомстве.

По словам руководителя проекта Дениса Куимова, новая модель анализирует параметры жидкости, позволяя точно определить интенсивность кавитации. Ранее для оценки работы таких устройств требовалось проводить реальные эксперименты, что усложняло внедрение технологии в промышленность.