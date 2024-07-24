В России разработали математическую модель полезную при очистке воды

Опубликовано 24 июля 2024, 12:18
1 мин.
В России разработали математическую модель полезную при очистке водыB обработки жидких углеводородов
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) представили новую математическую модель гидродинамической кавитации, которая значительно упростит разработку устройств для очистки воды и обработки жидких углеводородов. Модель позволит создавать необходимое оборудование без проведения реальных экспериментов.
© Ferra.ru
Гидродинамическая кавитация происходит, когда в жидкости образуются пустоты из-за понижения давления, которые затем схлопываются, создавая высокую плотность энергии. Эта технология используется для очистки сточных вод и обработки нефтепродуктов, отметили в ведомстве.
По словам руководителя проекта Дениса Куимова, новая модель анализирует параметры жидкости, позволяя точно определить интенсивность кавитации. Ранее для оценки работы таких устройств требовалось проводить реальные эксперименты, что усложняло внедрение технологии в промышленность.