В России разработали материал для компактных экогенераторов

Как пояснил профессор Роман Петров, такие генераторы могут использоваться в ветроустановках, гидрогенераторах и другом оборудовании для преобразования механической энергии. Элементы работают по принципу камертона в состоянии резонанса, эффективно накапливая и преобразуя энергию вибраций.

Ключевыми преимуществами технологии являются компактность, энергоэффективность и экологическая чистота. В отличие от солнечных панелей, система не требует большой площади и не зависит от солнечного света. По сравнению с традиционными электромагнитными генераторами, разработка легче и не использует медные обмотки, что снижает стоимость.

Эксперименты показали, что на резонансной частоте около 51 кГц один элемент выдаёт мощность около одного милливатта. Совместная работа элементов увеличивает выходную мощность на несколько порядков, позволяя питать маломощные автономные устройства.

Исследования проводились при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий. Полученные результаты будут использованы для создания прототипов новых генераторных систем. Разработка продолжает идеи новгородских исследователей, предложивших концепцию магнитоэлектрического синхронного генератора ещё в 2015 году.