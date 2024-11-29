В России разработали метод анализа дефектов катализаторов

Как рассказал автор исследования Александр Горкуша, при синтезе катализаторов образцы часто имеют кристаллические структуры с различной степенью дефектности. Новая методика позволяет на основе дифракционных данных анализировать количество дефектов, что критически важно для определения их влияния на каталитическую активность материалов.

Дефекты в химических структурах играют ключевую роль: они могут изменять функциональные свойства материалов. Благодаря этому, ученые получают возможность «настраивать» такие свойства для создания эффективных катализаторов, сверхпроводников и термоэлектриков.

Основное преимущество метода НГУ — использование рентгеновского излучения для быстрого и точного анализа. В будущем методика будет применяться на строящемся в Новосибирске синхротроне «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).