В России разработали метод бесконтактной диагностики ракетных двигателей

В ракетах с твердотопливными двигателями используются заранее приготовленные смеси компонентов. Такие двигатели считаются надежными и имеют простую конструкцию. Их применяют в космической, военной и научной сферах. Однако из-за сложных условий работы внутри двигателя — высоких температур и давления — контроль за его состоянием затруднен.

Новый подход позволяет фиксировать характеристики работы двигателя, включая скорость горения топлива и состояние внутренних поверхностей. Основой установки стал рентгенографический комплекс с минимальным размером фокусного пятна, что обеспечивает получение четких и детализированных изображений, отметили в пресс-службе.

В качестве детектора ученые использовали устройство, способное фиксировать до 30 кадров в секунду. Метод успешно испытан на макете двигателя, специально разработанном для этих целей.