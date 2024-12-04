В России разработали метод для идентификации межзвездных комет

Кометная пыль отличается от астероидной, поскольку её частицы имеют рыхлую и пористую структуру. В то время как астероидные частицы плотные и твердые. Также существует пыль, образующаяся при воздействиях на космические тела, таких как взрывы или абляция, когда тела входят в атмосферу. Эти частицы могут содержать пузырьки газа и трещины, что помогает ученым различать их происхождение.

Дальнейшее развитие методики может помочь в изучении межзвездных объектов. Одним из ярких примеров является обнаружение никелевых пленок в пыли, связанной с Чулымским космическим телом. Как рассказал Владимир Цельмович, ведущий научный сотрудник Геофизической обсерватории «Борок», чистый никель не может образовываться в земной коре, что вызвало интерес ученых. Это открытие оказалось связанным с обнаружением спектральных линий никеля и железа в шлейфе кометы Борисова, первого межзвездного объекта, изученного астрономами.

Российские ученые предполагают, что никелевые пленки могут стать маркерами межзвездных комет, открывая новые горизонты для исследования космоса.