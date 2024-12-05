В России
Опубликовано 05 декабря 2024, 18:18
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В России разработали метод доставки ДНК в клетку с помощью нанопроводов

Технология трансфекции поможет в создании лекарств и исследовании клеток
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из Академического университета разработали новый метод доставки ДНК в клетки с помощью нанопроводов. Это супертонкие нитевидные кристаллы из полупроводников, которые могут проникать через клеточную мембрану, позволяя вводить в клетку молекулы ДНК и запускать процесс трансфекции.
В России разработали метод доставки ДНК в клетку с помощью нанопроводов

© Ferra.ru

Процесс трансфекции заключается в том, что через отверстие в клеточной мембране проникает плазмида — молекула нуклеиновой кислоты, которая заставляет клетку вырабатывать закодированный белок. Такая технология может быть использована для производства лекарств и изучения клеточных процессов.

Система, разработанная учеными, позволяет производить массив нанопроводов прямо на поверхности многолуночного планшета. Это упрощает процесс доставки ДНК в клетку, так как добавление молекул ДНК можно осуществлять непосредственно в лунки планшета, без предварительной подготовки.

Как пояснил старший научный сотрудник Академического университета Станислав Шмаков, трансфекция является важным инструментом в современной биологии. Она позволяет не только изучать влияние различных факторов на клетки, но и получать в больших количествах необходимые белки, такие как моноклональные антитела, которые активно используются в лечении различных заболеваний.