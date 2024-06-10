В России разработали метод изготовления прочной проволоки для конструкций

Опубликовано 10 июня 2024, 21:00
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В России разработали метод изготовления прочной проволоки для конструкцийСамолетов, кораблей и ракет
Специалисты Сибирского федерального университета представили новую технологию создания проволоки, которая значительно повысит прочность швов в конструкциях самолетов, кораблей и ракет.
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Традиционно для сварки металлических швов используется проволока, содержащая редкоземельные элементы, такие как алюминий, магний и скандий. Однако при ее производстве около 20 процентов дорогостоящего металла идет в отходы.
Ученые СФУ предложили более эффективный метод создания сверхпрочной проволоки, который сочетает в себе прессование, литье и прокатку. Этот подход позволяет значительно снизить затраты и получить материал с высокими техническими характеристиками.
Кроме того, исследователи разработали специализированное оборудование для производства нового типа проволоки. Новая технология поможет усилить металлические конструкции и повысить безопасность техники и транспорта.