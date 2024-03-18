В России разработали метод лечения рака крови с использованием клеток-киллеров

Исследование показало, что использование естественных клеток-киллеров из пуповинной крови (NK-клеток) при лечении множественной миеломы демонстрирует высокую эффективность — около 80%.

В исследование приняли участие 10 пациентов с множественной миеломой, ученые еженедельно вводили NK-клетки. В результате лечения у восьми пациентов был выявлен ответ на терапию, а у двух пациентов — зафиксирован слабый ответ, сохраняя при этом стабильное состояние, отметили в пресс-службе.

Проректор СамГМУ по научной работе Игорь Давыдкин пояснил, что NK-клетки играют важную роль в работе иммунитета против опухолей, обеспечивая ответ на заражение и уничтожая инфицированные клетки. Они обладают быстрым ответом и практически не повреждают нормальные клетки.

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