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В России
Опубликовано 18 марта 2024, 18:01
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В России разработали метод лечения рака крови с использованием клеток-киллеров

В рамках программы "Приоритет 2030"
В пресс-службе программы «Приоритет 2030» Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ представили новый метод лечения онкологических заболеваний с помощью клеток-киллеров.

Исследование показало, что использование естественных клеток-киллеров из пуповинной крови (NK-клеток) при лечении множественной миеломы демонстрирует высокую эффективность — около 80%.

В исследование приняли участие 10 пациентов с множественной миеломой, ученые еженедельно вводили NK-клетки. В результате лечения у восьми пациентов был выявлен ответ на терапию, а у двух пациентов — зафиксирован слабый ответ, сохраняя при этом стабильное состояние, отметили в пресс-службе.

Проректор СамГМУ по научной работе Игорь Давыдкин пояснил, что NK-клетки играют важную роль в работе иммунитета против опухолей, обеспечивая ответ на заражение и уничтожая инфицированные клетки. Они обладают быстрым ответом и практически не повреждают нормальные клетки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#рак
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#исследование
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#Россия