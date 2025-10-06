В России
Опубликовано 06 октября 2025, 21:04
1 мин.

В России разработали метод маршрутизации для бортовых сетей

Технология повысит быстродействие систем
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщили, что специалисты вуза создали новую математическую модель для распределения нагрузки в бортовых сетях. Разработка использует принцип червячной маршрутизации, при котором данные передаются по заранее определенному последовательному пути.
В России разработали метод маршрутизации для бортовых сетей

© Ferra.ru

Специфика метода заключается в решении проблемы ожидания, когда пакеты данных не могут продолжить передачу из-за занятости ресурсов. Особенность сетей с червячной маршрутизацией заключается в малом размере буферов промежуточных устройств, что требует особого подхода к распределению нагрузки, отметили в пресс-службе.

Разработанная модель обеспечивает равномерное распределение трафика, что способствует снижению задержек и повышению пропускной способности. Технология может применяться в бортовых системах летательных аппаратов, включая космические, а также в наземных транспортных средствах.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#разработка