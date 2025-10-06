В России разработали метод маршрутизации для бортовых сетей

Специфика метода заключается в решении проблемы ожидания, когда пакеты данных не могут продолжить передачу из-за занятости ресурсов. Особенность сетей с червячной маршрутизацией заключается в малом размере буферов промежуточных устройств, что требует особого подхода к распределению нагрузки, отметили в пресс-службе.

Разработанная модель обеспечивает равномерное распределение трафика, что способствует снижению задержек и повышению пропускной способности. Технология может применяться в бортовых системах летательных аппаратов, включая космические, а также в наземных транспортных средствах.