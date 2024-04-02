В России разработали метод оценки коммуникации у детей с аутизмом

Опубликовано 02 апреля 2024, 12:27
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В России разработали метод оценки коммуникации у детей с аутизмомОн делится на 3 модуля
Ведущий научный сотрудник научной лаборатории Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Елизавета Давыдова сообщила, что ученые из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали новый метод оценки коммуникативных навыков у детей с аутизмом. Он поможет сделать работу с такими детьми более эффективной, индивидуализированной и целенаправленной.
Шкала оценки включает три модуля: базовые коммуникативные навыки, обмен информацией и просоциальные навыки. Она позволяет выявить степень нарушений и индивидуальные особенности каждого ребенка с аутизмом. Полученные данные помогут специалистам и родителям лучше понять причины возникающих проблем в общении и найти подходы к их решению, отметила Давыдова.
Методика была протестирована на 800 детях с расстройствами аутистического спектра и показала высокую информативность. Сравнение с уже существующими методами диагностики также подтвердило эффективность нового подхода.
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