В России разработали метод оценки коммуникации у детей с аутизмом

Шкала оценки включает три модуля: базовые коммуникативные навыки, обмен информацией и просоциальные навыки. Она позволяет выявить степень нарушений и индивидуальные особенности каждого ребенка с аутизмом. Полученные данные помогут специалистам и родителям лучше понять причины возникающих проблем в общении и найти подходы к их решению, отметила Давыдова.

Методика была протестирована на 800 детях с расстройствами аутистического спектра и показала высокую информативность. Сравнение с уже существующими методами диагностики также подтвердило эффективность нового подхода.

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