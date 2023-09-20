В России разработали метод оценки уровня шума в квантовой криптографии

Важным элементом квантовых криптографических систем является квантовый генератор случайных чисел. При попытке узнать квантовый ключ злоумышленник может атаковать этот элемент системы. Для повышения защиты устройства ученые создали методы оценки случайных изменений фазы в полупроводниковом лазере, который является одним из наиболее распространенных источников квантовой случайности в генераторах случайных чисел.