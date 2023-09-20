В России разработали метод оценки уровня шума в квантовой криптографииПри работе квантовых генераторов случайных чисел
Пресс-служба Университета науки и технологий "МИСиС" рассказала, что в России разработали метод оценки уровня шума в квантовой криптографии, сообщает ТАСС.
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Он поможет увеличить защиту данных при оценке уровня шума во время работы лазерных квантовых генераторов случайных чисел. Генераторы применяют в квантовой криптографии.
Важным элементом квантовых криптографических систем является квантовый генератор случайных чисел. При попытке узнать квантовый ключ злоумышленник может атаковать этот элемент системы. Для повышения защиты устройства ученые создали методы оценки случайных изменений фазы в полупроводниковом лазере, который является одним из наиболее распространенных источников квантовой случайности в генераторах случайных чисел.
Метод разработан учеными под руководством заведующего лабораторией элементной базы квантовых коммуникаций НИТУ МИСИС Романа Шахового.