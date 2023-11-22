В России разработали метод очистки почвы от агрохимикатов

В России разработали метод очистки почвы от агрохимикатовC помощью бактерий
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета сообщили, что ученые вуза разработали новый метод очистки сельскохозяйственных почв от токсичных следов гербицидов. Этот метод основан на использовании специальных бактерий, способных разлагать агрохимикаты, используемые для уничтожения сорняков, пишет ТАСС.
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Исследователи подобрали четыре штамма бактерий, способных обрабатывать почву, загрязненную гербицидами. Эти бактерии были подвергнуты воздействию химических веществ и выращены на специальной питательной среде из этих химикатов. Оказалось, что чем больше веществ поглощают бактерии, тем интенсивнее они развиваются, отметили в пресс-службе.
Чтобы изучить эффективность комбинации культур, мы приготовили из них суспензии в растворе хлорида натрия. Этот материал в разном соотношении каплями вводили в среды с гербицидом (1:1, 1:2, 2:1). Также измеряли основные показатели. Наилучшим взаимодействием культур, при котором удельная скорость роста выше, оказалось соотношение Н1 и Н3 как 1:2.