В России разработали метод очистки почвы от агрохимикатов

Исследователи подобрали четыре штамма бактерий, способных обрабатывать почву, загрязненную гербицидами. Эти бактерии были подвергнуты воздействию химических веществ и выращены на специальной питательной среде из этих химикатов. Оказалось, что чем больше веществ поглощают бактерии, тем интенсивнее они развиваются, отметили в пресс-службе.