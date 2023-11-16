В России разработали метод очистки воды от фурацилина

Электрохимическое окисление с применением алмазного анода, легированного бором, оказалось наиболее эффективным для нейтрализации активных компонентов фурацилина в сточных водах. Специалисты отметили, что реакция окисления происходит на аноде, избегая образования потенциально опасных веществ на катоде.

Этот метод обеспечивает гарантированную очистку воды от активных компонентов за 30 минут, что является значительным шагом в решении проблемы загрязнения воды. Учитывая увеличение сброса сточных вод с антибактериальными препаратами, ученые подчеркнули необходимость поиска эффективных методов очистки воды от таких примесей.