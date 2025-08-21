В России разработали метод оптимизации космических траекторий

Метод основан на продвинутых математических методах, которые учитывают влияние внешних факторов: гравитационных полей, солнечного ветра и остаточного атмосферного сопротивления на высоких орбитах. Эти силы незначительны на коротких дистанциях, но существенно искажают траекторию за месяцы или годы полёта.

Технология позволяет точно прогнозировать отклонения курса и рассчитывать необходимое количество топлива для коррекции. Это повышает эффективность миссий и снижает ресурсозатраты. Разработка особенно актуальна для проектов с ядерными энергоустановками, таких как перспективный буксир «Зевс».

Метод может применяться при планировании полётов к Луне и другим небесным телам. Он учитывает особенности работы электрореактивных двигателей, которые обеспечивают высокую экономичность, но требуют точного расчёта траекторий из-за малой тяги.