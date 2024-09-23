В России разработали метод редактирования генома черного винограда

Опубликовано 23 сентября 2024, 15:211 мин.
В России разработали метод редактирования генома черного виноградаНовый подход защитит сорт Мерло от мучнистой росы
В пресс-службе Университета «Сириус» сообщили, что российские ученые разработали первый в мире подход к редактированию генома популярных сортов черного винограда. В частности, новая технология направлена на защиту сорта Мерло от мучнистой росы.
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Мучнистая роса, вызванная грибком, представляет серьезную угрозу для европейских виноградников, которые ранее не сталкивались с этим заболеванием. В рамках проекта ученые адаптировали геномный редактор CRISPR/Cas, чтобы эффективно вносить изменения в геном винограда. Хотя ранее метод успешно применялся только для редактирования белого винограда Шардоне, новый подход значительно увеличивает его эффективность.
Ключевым элементом новой методики стало добавление хитозана в питательную среду, что активирует клеточный иммунитет и повышает вероятность успешного редактирования ДНК. Это также снижает выработку защитных антиоксидантов, что облегчает процесс редактирования.