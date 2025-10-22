В России разработали метод удешевления титановых имплантов

Технологический процесс включает несколько этапов. После подготовки поверхности изделия помещают в вакуумную камеру, где происходит нагрев и обработка ионизированной газовой смесью с содержанием азота. Это создает тонкий защитный слой, уменьшающий трение и продлевающий срок службы имплантов.

Для контроля качества применяются статистические методы, включая карты Шухарта. Они позволяют отслеживать параметры технологического процесса в реальном времени и оперативно корректировать настройки оборудования.

При возникновении отклонений используется диаграмма Исикавы для системного анализа возможных причин. Также задействован метод FMEA для прогнозирования и предотвращения потенциальных проблем на этапе проектирования.

Разработка находится на стадии стандартизации, что позволит перейти от концепции к промышленному внедрению.