В России
Опубликовано 27 августа 2024, 23:04
1 мин.

В России разработали метод ускоренного синтеза химических материалов

Для производства клея
В Южном федеральном университете (ЮФУ) из Ростова-на-Дону сообщили, что ученые вуза разработали новый метод ускоренного синтеза материалов, используемых в химической промышленности. Инновационная микрофлюидная система, способная работать под высоким давлением, обеспечивает точный контроль над катализатором и продуктами реакции с помощью спектральных методов.
В России разработали метод ускоренного синтеза химических материалов

© Ferra.ru

Эта система применяет передовые микрофлюидные технологии для управления потоками жидкостей и газов на микроскопическом уровне в капиллярах диаметром менее 1 мм. Новый метод ускоряет кинетику химических реакций, обеспечивает равномерное перемешивание, снижает риск опасных реакций и позволяет получать немедленную обратную связь, отметили в вузе.

Разработка позволит более эффективно синтезировать материалы для производства клея, высокоэффективных пластмасс, растворителей и моющих средств. Заместитель директора Международного исследовательского института интеллектуальных материалов ЮФУ Александр Гуда отметил, что следующая стадия проекта включает создание металлического газожидкостного сепаратора для отбора проб под высоким давлением и проведение сотен измерений.