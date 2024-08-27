В России разработали метод ускоренного синтеза химических материалов

Эта система применяет передовые микрофлюидные технологии для управления потоками жидкостей и газов на микроскопическом уровне в капиллярах диаметром менее 1 мм. Новый метод ускоряет кинетику химических реакций, обеспечивает равномерное перемешивание, снижает риск опасных реакций и позволяет получать немедленную обратную связь, отметили в вузе.

Разработка позволит более эффективно синтезировать материалы для производства клея, высокоэффективных пластмасс, растворителей и моющих средств. Заместитель директора Международного исследовательского института интеллектуальных материалов ЮФУ Александр Гуда отметил, что следующая стадия проекта включает создание металлического газожидкостного сепаратора для отбора проб под высоким давлением и проведение сотен измерений.