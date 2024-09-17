В России разработали методику оценки ИИ в строительстве

Методика объединяет три подгруппы показателей, на основе которых формируется общий индекс ИИ в строительстве. В систему оценки входят 12 показателей, включая долю компаний, использующих ИИ, экономическую выгоду от его применения, а также обучение и повышение квалификации по ИИ-технологиям, отметили в пресс-службе.

Презентация методики состоялась на заседании экспертной группы при Минстрое России. Результаты оценки планируется представить в начале 2025 года. Эта методика направлена на оценку и стимулирование внедрения инновационных технологий в строительной отрасли.