В России разработали методику оценки ИИ в строительстве

Опубликовано 17 сентября 2024, 21:491 мин.
В России разработали методику оценки ИИ в строительствеВнедрение новых технологий оценят по 12 показателям
ДОМ. РФ совместно с Минстроем России разработал методику оценки степени внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в строительной отрасли. Пресс-служба госкомпании сообщила об этом, отметив, что новая методика позволит выявить уровень развития ИИ в девелопменте.
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Методика объединяет три подгруппы показателей, на основе которых формируется общий индекс ИИ в строительстве. В систему оценки входят 12 показателей, включая долю компаний, использующих ИИ, экономическую выгоду от его применения, а также обучение и повышение квалификации по ИИ-технологиям, отметили в пресс-службе.
Презентация методики состоялась на заседании экспертной группы при Минстрое России. Результаты оценки планируется представить в начале 2025 года. Эта методика направлена на оценку и стимулирование внедрения инновационных технологий в строительной отрасли.