В России разработали методику определения свежести мяса

В России разработали методику определения свежести мясаC помощью ультрафиолетового света
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" сообщили, что специалисты вуза разработали технологию, которая позволяет быстро оценить качество и свежесть мяса с использованием ультрафиолетового света, пишет ТАСС.
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Этот метод может быть весьма полезным на предприятиях, связанных с производством и обработкой мяса, включая склады, цеха и предприятия общественного питания. Новая методика позволяет проводить оценку продукции всего за несколько минут, что значительно упрощает контроль за качеством и свежестью мяса.
В пресс-службе отметили, что суть метода заключается в том, что ультрафиолетовое излучение воздействует на определенные вещества, которые находятся в мышцах животных. Они имеют название аденозинтрифосфат (АТФ) и являются источником энергии для клеток. После убоя животных уровень метаболитов АТФ в мясе начинает снижаться. Исходя из концентрации этих метаболитов АТФ, можно сделать вывод о свежести мяса.