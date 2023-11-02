В России разработали методику определения свежести мяса

Этот метод может быть весьма полезным на предприятиях, связанных с производством и обработкой мяса, включая склады, цеха и предприятия общественного питания. Новая методика позволяет проводить оценку продукции всего за несколько минут, что значительно упрощает контроль за качеством и свежестью мяса.

В пресс-службе отметили, что суть метода заключается в том, что ультрафиолетовое излучение воздействует на определенные вещества, которые находятся в мышцах животных. Они имеют название аденозинтрифосфат (АТФ) и являются источником энергии для клеток. После убоя животных уровень метаболитов АТФ в мясе начинает снижаться. Исходя из концентрации этих метаболитов АТФ, можно сделать вывод о свежести мяса.