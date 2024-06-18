В России разработали методику стресс-тестирования экономики регионов

Работа проводилась в рамках гранта Российского научного фонда. Методика позволяет предсказывать особенности развития регионов под воздействием внешних факторов. Она оценивает способность экономики регионов восстанавливаться и адаптироваться, уделяя особое внимание промышленным территориям, таким как Красноярский край, Свердловская, Мурманская, Липецкая, Вологодская и Челябинская области.

Методика основывается на нейронной сети и аналитической платформе IBM SPSS Statistics. Исследование показало, что Липецкая, Вологодская, Мурманская области и Красноярский край быстрее восстанавливаются после экономических потрясений по сравнению со Свердловской и Челябинской областями. Результаты исследования опубликованы в журнале «МИР», посвященном науке и технологиям.