В России
Опубликовано 18 июня 2024, 12:26
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В России разработали методику стресс-тестирования экономики регионов

На основе нейронной сети
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали методику стресс-тестирования экономики регионов России. Эта инновационная разработка поможет государственным органам более точно определять стратегии экономического развития.
В России разработали методику стресс-тестирования экономики регионов

© Ferra.ru

Работа проводилась в рамках гранта Российского научного фонда. Методика позволяет предсказывать особенности развития регионов под воздействием внешних факторов. Она оценивает способность экономики регионов восстанавливаться и адаптироваться, уделяя особое внимание промышленным территориям, таким как Красноярский край, Свердловская, Мурманская, Липецкая, Вологодская и Челябинская области.

Методика основывается на нейронной сети и аналитической платформе IBM SPSS Statistics. Исследование показало, что Липецкая, Вологодская, Мурманская области и Красноярский край быстрее восстанавливаются после экономических потрясений по сравнению со Свердловской и Челябинской областями. Результаты исследования опубликованы в журнале «МИР», посвященном науке и технологиям.