В России разработали методику выявления одарённых дошкольников

Тест направлен на определение одарённости по трём ключевым параметрам — интеллект, креативность и мотивация. По мнению авторов, методика помогает понять, насколько ребёнок готов к обучению по углублённым или интенсивным программам.

В основе подхода — научные теории Жана Пиаже и Джоя Гилфорда, которые связаны с развитием интеллекта и его структурой. Задания построены в игровой форме и представлены как диалог с любимыми сказочными героями. Это позволяет детям чувствовать себя спокойно и свободно выполнять упражнения без страха оценки.

Каждая форма теста включает восемь подзаданий, среди которых есть задания на счёт, вычисления, словесно-логическое мышление и чувствительность к смыслу слов. Всё это помогает выявить гуманитарные и математические наклонности ребёнка на раннем этапе.