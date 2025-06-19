В России
Опубликовано 19 июня 2025, 11:23
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В России разработали методику выявления одарённых дошкольников

Тест помогает определить способности до школы
В Южно-Уральском государственном университете создана методика, позволяющая выявлять у детей дошкольного возраста интеллектуальные и творческие способности. Новая разработка уже прошла первые испытания в одном из челябинских лицеев.
В России разработали методику выявления одарённых дошкольников

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Тест направлен на определение одарённости по трём ключевым параметрам — интеллект, креативность и мотивация. По мнению авторов, методика помогает понять, насколько ребёнок готов к обучению по углублённым или интенсивным программам.

В основе подхода — научные теории Жана Пиаже и Джоя Гилфорда, которые связаны с развитием интеллекта и его структурой. Задания построены в игровой форме и представлены как диалог с любимыми сказочными героями. Это позволяет детям чувствовать себя спокойно и свободно выполнять упражнения без страха оценки.

Каждая форма теста включает восемь подзаданий, среди которых есть задания на счёт, вычисления, словесно-логическое мышление и чувствительность к смыслу слов. Всё это помогает выявить гуманитарные и математические наклонности ребёнка на раннем этапе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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