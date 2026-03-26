В России разработали микроигольчатые патчи для лечения полости рта

Опубликовано 26 марта 2026, 22:05
В России разработали микроигольчатые патчи для лечения полости ртаДоставка лекарства идет прямо в слизистую
Ученые Балтийского федерального университета имени Канта создали микроигольчатые патчи для лечения заболеваний полости рта. Руководитель института Павел Федураев сообщил, что материалом служит коллаген, полученный из ресурсов Балтийского моря, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Пластыри наклеиваются на слизистую. Микроиглы проникают в ее толщу и постепенно растворяются, высвобождая лекарство точно в зону повреждения. Это позволяет осуществлять дозированное насыщение тканей. Такая форма доставки подходит для лечения пародонтозов, афтозных стоматитов и других заболеваний полости рта.
Ученые также работают над коллаген-минеральными мембранами для восстановления костной ткани в челюстно-лицевой хирургии. Исследователи занимаются полным циклом получения коллагена, от выделения до 3D-печати, отметил Федураев.