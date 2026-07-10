В России
Опубликовано 10 июля 2026, 16:40
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В России разработали микрокомпьютер с ИИ для робототехники

Устройство рассчитано на автономные системы
Компания «Аэрокосмические антенные системы» разработала микрокомпьютер для беспилотников и наземных роботов. Он совмещает функции вычислительного модуля для искусственного интеллекта и полетного контроллера, обрабатывая данные на борту, пишут «Известия».
В России разработали микрокомпьютер с ИИ для робототехники

© Ferra.ru

Устройство потребляет 12 Вт и поддерживает камеры и лидары. Отечественных аналогов на рынке нет. Руководитель проекта Герман Янгалин пояснил, что на одной плате объединены центральный процессор и высокопроизводительный нейрочип для аппаратного ускорения алгоритмов ИИ.

Микрокомпьютер работает на Linux и может быть адаптирован под Astra Linux, KasperskyOS, «Альт» и «Аврору». Разработка предназначена для автономных систем, где требуется обработка данных без подключения к внешним серверам.

Ранее холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, представил набор российских компонентов для беспилотных авиационных систем на форуме «Инженеры будущего 2026».

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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