В России разработали микрокомпьютер с ИИ для робототехники

Устройство потребляет 12 Вт и поддерживает камеры и лидары. Отечественных аналогов на рынке нет. Руководитель проекта Герман Янгалин пояснил, что на одной плате объединены центральный процессор и высокопроизводительный нейрочип для аппаратного ускорения алгоритмов ИИ.

Микрокомпьютер работает на Linux и может быть адаптирован под Astra Linux, KasperskyOS, «Альт» и «Аврору». Разработка предназначена для автономных систем, где требуется обработка данных без подключения к внешним серверам.

Ранее холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, представил набор российских компонентов для беспилотных авиационных систем на форуме «Инженеры будущего 2026».