В России разработали мобильную установку для контроля материалов

Система, разработанная учеными Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности, использует метод термоакустического контроля. В ходе испытаний в объект вводятся механические колебания, что вызывает тепло в местах дефектов, таких как расслоения или трещины. Это тепло фиксируется с помощью тепловизора, что позволяет эффективно обнаруживать повреждения, труднодоступные для других методов контроля, отметили в пресс-службе.

Портативность и мобильность новой установки позволяют проводить исследования прямо на местах производства или обслуживания изделий. Кроме того, применение роботизированного манипулятора обеспечивает возможность контроля сложной геометрической формы. Арсений Чулков, и.о. руководителя Центра промышленной томографии ТПУ, отметил, что такая гибкость значительно расширяет возможности неразрушающего контроля и повышает его эффективность.