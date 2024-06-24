В России разработали модель для диагностики композитных материалов

Исследование, проведенное в рамках Центра науки и технологий добычи углеводородов «Сколтеха», представляет собой усовершенствование существующей модели, которая до этого не учитывала сложности структуры волокнистых материалов при моделировании. Это позволяет более точно определять размеры и формы дефектов, возникающих внутри композитов в процессе эксплуатации.

Новая модель сможет использоваться для нахождения и анализа микротрещин и других повреждений в волоконных композитах, широко применяемых в авиастроении. Она обеспечивает возможность точного расчета механических свойств материалов при различных типах напряжений.