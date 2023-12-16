В России разработали модель для улучшения качества текстильных материалов

В России разработали модель для улучшения качества текстильных материаловНа основе цифровых методов
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) сообщили, что ученые вуза разработали цифровую модель, позволяющую прогнозировать свойства материалов и изделий легкой промышленности. Это решение направлено на улучшение качества производимой одежды и экипировки, а также на создание новых материалов, пишет ТАСС.
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Модель основана на цифровых методах, которые позволяют связать численные параметры математических моделей с функциональными характеристиками полимерных материалов. Отличительной особенностью этого подхода является исследование цифровых двойников материалов, что значительно экономит материальные и временные ресурсы, обеспечивая высокое качество исследований, отметили в пресс-службе.
Проект разработан совместно с учеными других вузов и представителями промышленности. Успех этой работы был отмечен премией правительства России в области науки и техники 2023 года. Модель будет полезна для различных отраслей, включая военную, медицинскую, спортивную и другие сферы, где качество и свойства материалов играют важную роль.