В России разработали модель для улучшения качества текстильных материалов

Модель основана на цифровых методах, которые позволяют связать численные параметры математических моделей с функциональными характеристиками полимерных материалов. Отличительной особенностью этого подхода является исследование цифровых двойников материалов, что значительно экономит материальные и временные ресурсы, обеспечивая высокое качество исследований, отметили в пресс-службе.

Проект разработан совместно с учеными других вузов и представителями промышленности. Успех этой работы был отмечен премией правительства России в области науки и техники 2023 года. Модель будет полезна для различных отраслей, включая военную, медицинскую, спортивную и другие сферы, где качество и свойства материалов играют важную роль.