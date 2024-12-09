В России разработали модели для планирования ремонта электрооборудования

В настоящее время на объектах электроэнергетики используется тепловизионный контроль для выявления дефектов, особенно перегрева, который может привести к авариям и значительным убыткам. Однако существующие методы не всегда позволяют предсказать развитие проблемы. Новая разработка ученых из НГТУ позволяет прогнозировать, когда конкретное оборудование потребует ремонта, и таким образом предотвратить его выход из строя.

Разработанные модели основываются на анализе дефектов и их динамики. В отличие от традиционного подхода с фиксированными интервалами для ремонта, предложенная методика позволяет гибко адаптировать планирование ремонта в зависимости от состояния оборудования. Это помогает своевременно выявить опасные дефекты и минимизировать затраты на профилактику.

Также новая модель позволяет сэкономить на установке дополнительных датчиков перегрева.