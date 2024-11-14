В России разработали монохроматор для установки СКИФ

Монохроматор и система фокусировки позволяют использовать синхротронное излучение с высокой точностью. Синхротронное излучение, которое изначально имеет широкий спектр, при прохождении через монохроматор выделяет нужный диапазон энергии. Это превращает так называемый «белый» свет в «розовый», который затем направляется на образец для детального исследования.

Созданное оборудование отличается высокими показателями и соответствует мировым аналогам. Монохроматор ТПУ не только подготавливает пучок для последующих этапов, но и снижает его интенсивность до нужного уровня, что позволяет обходиться без криогенного охлаждения, сохраняя параметры излучения в заданном диапазоне.

Система фокусировки, в свою очередь, позволяет настраивать пучок с точностью до микронов и нанометров, что необходимо для исследований на самом высоком уровне. Новая установка достигает уникальных для России размеров фокусировки — до 140×540 нанометров.