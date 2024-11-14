В России
Опубликовано 14 ноября 2024, 15:31
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В России разработали монохроматор для установки СКИФ

Устройство соответствует мировым аналогам
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с Институтом физики микроструктур РАН разработали двухзеркальный монохроматор и систему фокусировки для станции «Микрофокус» установки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Эти устройства являются ключевыми элементами оптической схемы станции.
В России разработали монохроматор для установки СКИФ

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Монохроматор и система фокусировки позволяют использовать синхротронное излучение с высокой точностью. Синхротронное излучение, которое изначально имеет широкий спектр, при прохождении через монохроматор выделяет нужный диапазон энергии. Это превращает так называемый «белый» свет в «розовый», который затем направляется на образец для детального исследования.

Созданное оборудование отличается высокими показателями и соответствует мировым аналогам. Монохроматор ТПУ не только подготавливает пучок для последующих этапов, но и снижает его интенсивность до нужного уровня, что позволяет обходиться без криогенного охлаждения, сохраняя параметры излучения в заданном диапазоне.

Система фокусировки, в свою очередь, позволяет настраивать пучок с точностью до микронов и нанометров, что необходимо для исследований на самом высоком уровне. Новая установка достигает уникальных для России размеров фокусировки — до 140×540 нанометров.