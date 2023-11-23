В России разработали наноионизированную воду для уборки и стерилизации

В России разработали наноионизированную воду для уборки и стерилизацииОна не содержит синтетических веществ
Исследователи РТУ МИРЭА разработали технологию производства наноионизированной воды (NSIW), превращающей обычную водопроводную воду в безопасное и экологически чистое средство уборки. NSIW, созданная с использованием новаторского метода, отличается от стандартных моющих средств и предоставляет возможность использования как в быту, так и в промышленности, а также для личной гигиены, пишет «Лента.ру».
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По словам ученых, эта уникальная жидкость способна эффективно устранять запахи, предотвращать коррозию и стерилизовать поверхности, не содержа при этом синтетических веществ. Не требуя специальной утилизации, NSIW обладает продолжительным сроком хранения до одного года в защищенном от внешних факторов виде.
Проведенные исследования показали, что эта вода эффективно уничтожает вирусы, включая грипповые, и бактерии, связанные с пищевым отравлением. Применение NSIW рекомендуется для различных сфер, от увлажнителей воздуха до автомобильных распылителей для очистки воздуха.
Ученые отметили возможность использования NSIW в промышленности для очистки металлоизделий и оборудования, что подтверждается результатами испытаний.