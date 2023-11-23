В России разработали наноионизированную воду для уборки и стерилизации

По словам ученых, эта уникальная жидкость способна эффективно устранять запахи, предотвращать коррозию и стерилизовать поверхности, не содержа при этом синтетических веществ. Не требуя специальной утилизации, NSIW обладает продолжительным сроком хранения до одного года в защищенном от внешних факторов виде.

Проведенные исследования показали, что эта вода эффективно уничтожает вирусы, включая грипповые, и бактерии, связанные с пищевым отравлением. Применение NSIW рекомендуется для различных сфер, от увлажнителей воздуха до автомобильных распылителей для очистки воздуха.

Ученые отметили возможность использования NSIW в промышленности для очистки металлоизделий и оборудования, что подтверждается результатами испытаний.