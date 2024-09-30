В России разработали нанопленку для улучшения солнечных батарей

Эксперименты показали, что использование этой нанопленки может увеличить коэффициент полезного действия (КПД) солнечных батарей на 5−10% и продлить их срок службы не менее чем на 10%. На данный момент технологии нет аналогов в мире, и она проходит экспертизу для получения патента.

По словам Владимира Корчагина, одного из авторов разработки, размер углеродных квантовых точек составляет всего 3−5 нм. Нанопленка уже проверена на кремниевых солнечных батареях, а в будущем ученые планируют протестировать ее эффективность на перовскитных панелях. Технология проста и масштабируема, что открывает возможности для ее внедрения в промышленность.

В разработке участвовали ученые из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М. И. Платова и Ставропольского государственного аграрного университета.