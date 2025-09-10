В России разработали недорогую альтернативу сплавам с никелем

Опубликовано 10 сентября 2025, 23:531 мин.
В России разработали недорогую альтернативу сплавам с никелемНовый материал снизит вес конструкций и стоимость производства
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что специалисты Университета науки и технологий МИСИС создали экономичный сплав на основе железа, марганца, алюминия, углерода и кремния. Разработка может заменить дорогостоящие никелевые и хромовые сплавы в автомобильной, авиационной, железнодорожной и машиностроительной отраслях.
© Ferra.ru
Исследователи изучили свойства нового материала после различных этапов обработки: отливки, закалки, старения и горячей деформации. Добавка алюминия позволила увеличить прочность без значительной потери пластичности, а кремний обеспечил баланс между этими характеристиками.
Особенностью сплава является его устойчивость к ударам и низким температурам. При нагреве до 1050 градусов карбиды исчезают, а структура становится однородной. Это позволяет использовать материал для производства легких и прочных конструкций, кузовных панелей и рам транспортных средств.
Разработка может снизить вес конструкций и стоимость производства без ущерба для качества.