В России разработали недорогую установку для производства печатных плат

Система переносит рисунок проводников на фоточувствительный материал без применения фотошаблонов. Для этого используется лазер и жидкокристаллическая матрица. В установку встроена цифровая коррекция положения заготовки, которая компенсирует микродеформации материала в режиме реального времени.

В МАИ отметили, что стоимость оборудования удалось уменьшить в 20−30 раз по сравнению с промышленными аналогами. Цена установки оценивается в 300−500 тысяч рублей, а с обучением персонала и пусконаладкой может достигать 1 млн рублей. Прототип уже протестирован при производстве одно- и двухслойных плат.