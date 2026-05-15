В России разработали недорогую установку для производства печатных плат

Опубликовано 15 мая 2026, 19:31
В России разработали недорогую установку для производства печатных платСтоимость системы снизили в 20−30 раз
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что инженеры вуза создали установку для изготовления печатных плат методом прямого экспонирования. Разработка предназначена для небольших лабораторий, стартапов и опытных производств, где использование промышленного оборудования слишком дорого.
Система переносит рисунок проводников на фоточувствительный материал без применения фотошаблонов. Для этого используется лазер и жидкокристаллическая матрица. В установку встроена цифровая коррекция положения заготовки, которая компенсирует микродеформации материала в режиме реального времени.
В МАИ отметили, что стоимость оборудования удалось уменьшить в 20−30 раз по сравнению с промышленными аналогами. Цена установки оценивается в 300−500 тысяч рублей, а с обучением персонала и пусконаладкой может достигать 1 млн рублей. Прототип уже протестирован при производстве одно- и двухслойных плат.