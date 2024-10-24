В России разработали нейроинтерфейс для отбора специалистов в Арктику

Система, разработанная на кафедре информационных технологий, использует электроэнцефалографию для мониторинга активности мозга и других параметров, таких как сердечный ритм и температура тела. Это позволит определить готовность специалистов к работе в условиях Арктики, где физические и эмоциональные нагрузки особенно высоки, отметили в пресс-службе.

Недостаток квалифицированных кадров в арктических регионах, таких как Таймыр, где на одного безработного приходится 27 вакансий, во многом связан с тем, что не каждый человек способен выдержать суровые условия Заполярья. Новая методика поможет решать эту проблему, улучшая отбор и подготовку специалистов для работы в этих зонах.