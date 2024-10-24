В России разработали нейроинтерфейс для отбора специалистов в Арктику

Опубликовано 24 октября 2024, 14:161 мин.
В России разработали нейроинтерфейс для отбора специалистов в АрктикуНовая методика повысит безопасность экспедиций на Крайний Север
В пресс-службе Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) сообщили, что ученые вуза представили инновационную методику отбора специалистов для работы в Арктической зоне, основанную на нейрокомпьютерном интерфейсе. Эта технология поможет выявлять психофизиологические адаптации участников экспедиций к экстремальным условиям северных регионов.
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Система, разработанная на кафедре информационных технологий, использует электроэнцефалографию для мониторинга активности мозга и других параметров, таких как сердечный ритм и температура тела. Это позволит определить готовность специалистов к работе в условиях Арктики, где физические и эмоциональные нагрузки особенно высоки, отметили в пресс-службе.
Недостаток квалифицированных кадров в арктических регионах, таких как Таймыр, где на одного безработного приходится 27 вакансий, во многом связан с тем, что не каждый человек способен выдержать суровые условия Заполярья. Новая методика поможет решать эту проблему, улучшая отбор и подготовку специалистов для работы в этих зонах.