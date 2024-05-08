В России разработали нейросеть для дизайна одежды и интерьера

Опубликовано 08 мая 2024, 20:27
1 мин.
В России разработали нейросеть для дизайна одежды и интерьераОна генерирует до 10 изображений в минуту
В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили, что магистрант вуза Илья Петряшин разработал нейросеть, которая ускоряет процесс дизайна одежды, интерьера и веб-сайтов. По информации пресс-службы университета, система работает в формате Telegram-бота и способна генерировать до 10 изображений в минуту, что ускоряет творческий процесс дизайнера в пять раз.
© Ferra.ru
Этот подход позволяет дизайнерам избежать траты времени на создание макетов вручную, а вместо этого использовать готовые изображения, сгенерированные нейросетью. При этом система может обрабатывать как текстовые, так и визуальные запросы от заказчиков, отметили в пресс-службе.
Илья Петряшин отметил, что часто у заказчиков нет четкого представления о том, что они хотят получить в результате, и поэтому дизайнерам приходится создавать несколько вариантов макетов. Новая нейросеть позволяет автоматически генерировать множество вариантов, из которых дизайнер может выбрать наиболее подходящие.