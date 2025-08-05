В России
Опубликовано 05 августа 2025, 20:42
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В России разработали нейросеть для поиска трещин в зданиях и мостах

ИИ анализирует видео с дронов за считаные секунды
Учёные Уральского федерального университета создали нейросеть, способную быстро выявлять трещины и другие повреждения в инфраструктуре. Система предназначена для анализа данных с беспилотников и может применяться при обследовании мостов, дорог, зданий и других важных объектов.
В России разработали нейросеть для поиска трещин в зданиях и мостах

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Основная особенность новой разработки — использование принципа фокусировки, схожего с работой человеческого зрения. Это позволяет искусственному интеллекту точнее обрабатывать видео, а также учитывать инфракрасные изображения. Такой подход помогает обнаружить дефекты, которые незаметны при обычной съёмке. На реальных данных из России и Китая система показала точность почти 89 процентов.

Сейчас за состоянием инфраструктуры в основном следят вручную. Осмотр крупного объекта требует как минимум трёх специалистов, а в труднодоступных местах нередко приходится привлекать альпинистов. Даже при использовании дронов специалистам всё равно нужно просматривать большое количество отснятого материала.

Разработка позволяет заменить длительные ручные проверки, ускорить диагностику и снизить расходы на обслуживание.