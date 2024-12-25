В России
Опубликовано 25 декабря 2024, 22:03
1 мин.

В России разработали нейросеть для распознавания птиц и их болезней

Она отслеживает здоровье птиц и выявлять эпидемии
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Грозненского государственного нефтяного технологического университета (ГГНТУ) разработали нейросеть, которая может распознавать виды птиц и определять, больны ли они. Эта разработка запатентована университетом.
В России разработали нейросеть для распознавания птиц и их болезней

© Ferra.ru

Система включает базу данных, содержащую информацию о болезнях птиц и их визуальных симптомах. В местах скопления птиц, например, в парках и городских зонах, устанавливаются датчики, которые фиксируют количество больных особей. Полученные данные автоматически передаются в Центр эпидемиологии, что позволяет оперативно реагировать на возможные вспышки заболеваний и предотвращать эпидемии среди птиц.

Нейросеть не только различает виды птиц, но и собирает информацию о месте их пребывания. Это позволит создать большой банк данных, что раньше требовало множества датчиков и длительных наблюдений. Автоматизация процесса значительно ускоряет сбор информации и повышает точность анализов, сокращая время, которое раньше занимала такая работа, иногда достигающее нескольких лет.