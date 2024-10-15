В России
Опубликовано 15 октября 2024, 11:04
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В России разработали новое устройства для сварки под давлением

Новая технология соединяет материалы без потери целостности
В пресс-службе Саратовского государственного технического университета (СГТУ) сообщили, что ученые разработали упрощенные устройства для сварки под давлением, которые обеспечивают надежное соединение твердых материалов, сохраняя их целостность. Новая конструкция позволила снизить стоимость оборудования в три раза.
В России разработали новое устройства для сварки под давлением

© Ferra.ru

Разработанные технологии диффузионной сварки позволяют легко соединять металлические детали с керамическими, стеклянными и графитовыми. Уникальность этих разработок подтверждена патентами РФ. Упрощенная конструкция и отсутствие температурной измерительной системы делают использование оборудования более доступным.

В результате увеличения скорости нагрева в электромагнитном поле удалось значительно повысить производительность. Контроль технологического процесса ведется по одному параметру, что упрощает эксплуатацию, отметили в пресс-службе.

Сварка под давлением становится все более популярной в электронной и авиационной промышленности благодаря своей надежности и экологичности. Этот метод требует значительно меньших энергозатрат и не выделяет вредных продуктов горения, что делает его привлекательным для производителей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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