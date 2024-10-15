В России разработали новое устройства для сварки под давлением

Разработанные технологии диффузионной сварки позволяют легко соединять металлические детали с керамическими, стеклянными и графитовыми. Уникальность этих разработок подтверждена патентами РФ. Упрощенная конструкция и отсутствие температурной измерительной системы делают использование оборудования более доступным.

В результате увеличения скорости нагрева в электромагнитном поле удалось значительно повысить производительность. Контроль технологического процесса ведется по одному параметру, что упрощает эксплуатацию, отметили в пресс-службе.

Сварка под давлением становится все более популярной в электронной и авиационной промышленности благодаря своей надежности и экологичности. Этот метод требует значительно меньших энергозатрат и не выделяет вредных продуктов горения, что делает его привлекательным для производителей.