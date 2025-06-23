В России разработали новую компоновку магистрального пассажирского самолета

Оптимальной признали конструкцию с овальным фюзеляжем в поперечном сечении и среднерасположенным крылом, к которому примыкает интегральный наплыв. Такой элемент помогает создавать дополнительную подъемную силу и улучшает аэродинамические характеристики воздушного судна. При этом наплыв увеличивает строительную высоту крыла у его корня, что позволяет повысить его удлинение — важный параметр для снижения сопротивления воздуха.

Интегральный наплыв также предоставляет дополнительный внутренний объем, где могут разместить шасси и другие системы самолета. Это решение не только улучшает конструкцию, но и экономит пространство, делая самолет более функциональным.

Овальный и приплюснутый фюзеляж обеспечивает снижение лобового сопротивления и позволяет рационально организовать внутренние помещения. Пассажирская зона расположится на верхней палубе, а грузовой отсек — на нижней. Такая планировка обеспечивает увеличение полезной нагрузки примерно на 45% по сравнению с классическими двухпалубными решениями.

Вместо традиционной схемы «труба с крылом» инженеры выбирают интегральные конструкции, где граница между фюзеляжем и крылом размывается. Такие самолеты часто называют «летающим крылом», поскольку трудно определить, где заканчивается корпус и начинается крыло.

По расчетам, такие новые компоновки способны улучшить аэродинамические показатели на 25−30% по сравнению с лучшими современными самолетами.