В России разработали новую платформу для создания вакцин

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что эта разработка является важным шагом в создании эффективных вакцин для борьбы с инфекциями. По его словам, платформа может быть использована не только для разработки вакцины против COVID-19, но и для создания препаратов против других вирусных заболеваний.

Вакцина «Гам-VLP-мультивак», разработанная в Центре Гамалеи, основана на вирусоподобных частицах, что делает её безопасной и эффективной в борьбе с коронавирусом. Вакцина уже зарегистрирована Минздравом России и доступна для использования.

Мурашко также отметил, что работы по созданию вакцин на этой платформе продолжаются, и в будущем она может стать основой для разработки новых средств защиты от множества инфекций.