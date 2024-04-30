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В России
Опубликовано 30 апреля 2024, 09:47
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В России разработали новые двигатели для малых космических аппаратов

Весом от нескольких граммов до килограмма
Ученые из Рязанского государственного радиотехнического университета представили новые маневровые двигатели для сверхмалых космических аппаратов. Эти устройства предназначены для пикоспутников, фемтоспутников и адоспутников, вес которых составляет от нескольких граммов до килограмма.
В России разработали новые двигатели для малых космических аппаратов

© Ferra.ru

Как пояснил автор изобретения, ведущий инженер университета Владимир Линьков, новые двигатели представляют собой матричную структуру из крошечных ячеек, каждая из которых содержит несколько зарядов твердого топлива. Они управляются командами в виде двоичного кода, что позволяет регулировать направление, скорость и дальность перемещения спутника.

Такие крошечные аппараты могут выполнять различные функции, такие как помощь крупным космическим системам в ориентации и стыковке, а также удаленное управление конструкциями, например, солнечными парусами.

Кроме того, эти маленькие устройства могут объединяться в различные конфигурации, включая облака микроспутников и сети для улавливания частиц. Матричные двигательные системы могут быть размещены на разных частях спутника и даже полностью покрывать его поверхность.

В настоящее время эти двигатели существуют в виде полноразмерных моделей и будут доработаны и испытаны для применения в реальных космических программах.