В России разработали новые материалы для бесконтактных термометров

Группа ученых во главе с доцентом Валерием Штырлиным использовала комплексы иттербия (III) с ароматическими N-донорами для создания новых соединений, обладающих температурно-зависимыми люминесцентными свойствами. Эти материалы изменяют спектр излучения и цвет в зависимости от температуры, что легло в основу нового типа термометров.

Материалы продемонстрировали высокую термическую стабильность — они могут работать при температурах до 400 °C, что значительно превышает показатели существующих термометров, использующих металлорганические каркасы и полимерные композиты. Новый тип термометров покрывает температурный интервал от -10°C до +65°C, что позволяет использовать их в самых разных сферах.

Исследования проводились совместно с Тюменским государственным университетом и Гиссенским университетом в Германии, что позволило исследовать оптические свойства полученных материалов и их перспективы для дальнейшего применения в различных сферах.