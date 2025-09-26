В России разработали новые системы для подбора терапии опухолей мозга

Особенностью разработки является возможность быстрого изучения удаленных опухолей с применением различных методов — от анализа клеточного состава до генетических исследований. Это помогает подбирать персонализированное лечение с учетом специфики конкретного случая.

Исследователи также подтвердили гипотезу о том, что при определенных мутациях в глиомах эффективны препараты, повышающие нестабильность генома и вызывающие нарушение расхождения хромосом в раковых клетках.

Еще одной важной задачей, которую решают ученые, является борьба с менее активными клетками опухоли, способными мигрировать и провоцировать прогрессирование заболевания.