В России разработали новые системы для подбора терапии опухолей мозга

В России разработали новые системы для подбора терапии опухолей мозгаМетод помогает учитывать особенности пациента
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали новые биоинженерные системы, предназначенные для определения оптимальных методов лечения опухолей головного мозга. Как сообщил директор департамента медицинской биологии и биотехнологии ДВФУ Вадим Кумейко, подход позволяет анализировать индивидуальные особенности каждого пациента.
Особенностью разработки является возможность быстрого изучения удаленных опухолей с применением различных методов — от анализа клеточного состава до генетических исследований. Это помогает подбирать персонализированное лечение с учетом специфики конкретного случая.
Исследователи также подтвердили гипотезу о том, что при определенных мутациях в глиомах эффективны препараты, повышающие нестабильность генома и вызывающие нарушение расхождения хромосом в раковых клетках.
Еще одной важной задачей, которую решают ученые, является борьба с менее активными клетками опухоли, способными мигрировать и провоцировать прогрессирование заболевания.