В России
Опубликовано 19 июня 2024, 12:53
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В России разработали новые сплавы для морских газотурбинных двигателей

Они коррозионностойкие
Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в «Ростех», представили новые коррозионностойкие жаропрочные сплавы для лопаток газотурбинных двигателей.
В России разработали новые сплавы для морских газотурбинных двигателей

© Ferra.ru

Эти материалы, созданные на базе физико-механических и химических исследований, предназначены для увеличения мощности и износостойкости морских силовых агрегатов. Новые сплавы обеспечивают работу лопаток при высоких температурах до 1000 градусов Цельсия и в условиях агрессивной морской среды.

По словам заместителя генерального директора ОДК по продажам и сервису Алексея Нестеренко, разработка этих материалов открывает перспективы для создания передовых газотурбинных установок нового поколения, повышая их эффективность и надежность. Технологические процессы производства компонентов из новых сплавов уже отработаны, а нормативно-техническая документация разработана.

На международном морском салоне «Флот-2024» ОДК продемонстрировала образцы современных газотурбинных двигателей.