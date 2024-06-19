В России разработали новые сплавы для морских газотурбинных двигателей

Эти материалы, созданные на базе физико-механических и химических исследований, предназначены для увеличения мощности и износостойкости морских силовых агрегатов. Новые сплавы обеспечивают работу лопаток при высоких температурах до 1000 градусов Цельсия и в условиях агрессивной морской среды.

По словам заместителя генерального директора ОДК по продажам и сервису Алексея Нестеренко, разработка этих материалов открывает перспективы для создания передовых газотурбинных установок нового поколения, повышая их эффективность и надежность. Технологические процессы производства компонентов из новых сплавов уже отработаны, а нормативно-техническая документация разработана.

На международном морском салоне «Флот-2024» ОДК продемонстрировала образцы современных газотурбинных двигателей.