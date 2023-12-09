В России разработали новые стандарты для использования ИИ в медицине

В России разработали новые стандарты для использования ИИ в медицинеОни вступят в силу с 2024 года
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram - канале сообщил, что московские специалисты разработали 3 новые предстандартам для использования ИИ в медицине. Эти документы будут ориентированы на повышение надёжности систем поддержки принятия врачебных решений, образовательных платформ и применения алгоритмов в лучевой диагностике.
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С 1 января 2024 года новые стандарты вступят в силу, обеспечивая качество и безопасность использования искусственного интеллекта в медицине на протяжении трёх лет. Эти документы могут стать основой для создания бессрочных национальных стандартов в будущем, отметил мэр столицы.
В настоящее время в России уже действует 11 национальных стандартов для тестирования систем искусственного интеллекта в клинической медицине. Ещё 9 проектов находятся на стадии публичных обсуждений, и после получения обратной связи от профессионального сообщества будут доработаны перед отправкой на экспертизу и утверждение в Росстандарте.