В России разработали новый беспилотник для сельского хозяйства

Опубликовано 30 мая 2024, 21:02
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В России разработали новый беспилотник для сельского хозяйстваНазванный в честь ветра
Новый универсальный беспилотный аппарат для сельского хозяйства, доставки грузов и мониторинга был представлен инженерами из Новосибирска. Разработку назвали в честь ураганного байкальского ветра — «Сарма». Этот беспилотник может пролететь до 1200 километров и носить на борту до 120 килограммов груза.
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Руководитель проекта, профессор Новосибирского государственного технического университета Илья Зверков отметил, что «Сарма» имеет ряд уникальных характеристик, включая жесткий силовой каркас, алюминиевые сплавы и волнистый профиль обшивки крыла, которые делают его безопасным и эффективным.
Беспилотник разрабатывался в рамках программы министерства науки и национального проекта «Наука и университеты». Над проектом работали различные подразделения Новосибирского государственного технического университета, а также институты и предприятия региона.
Источник:Российская газета
Автор:Ингела Воробьева
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