В России разработали новый беспилотник для сельского хозяйства

Руководитель проекта, профессор Новосибирского государственного технического университета Илья Зверков отметил, что «Сарма» имеет ряд уникальных характеристик, включая жесткий силовой каркас, алюминиевые сплавы и волнистый профиль обшивки крыла, которые делают его безопасным и эффективным.

Беспилотник разрабатывался в рамках программы министерства науки и национального проекта «Наука и университеты». Над проектом работали различные подразделения Новосибирского государственного технического университета, а также институты и предприятия региона.