В России разработали новый детектор для мониторинга атомных станций

Опубликовано 01 ноября 2024, 17:081 мин.
В России разработали новый детектор для мониторинга атомных станцийАнтинейтрино поможет улучшить безопасность ядерной энергетики
Ученые из России и Белоруссии, включая специалистов из Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», разработала новый детектор для дистанционного мониторинга атомных станций. Это устройство основано на регистрации антинейтринного излучения.
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Исследователи создали детекторный элемент, который состоит из двух материалов: специального пластика и нового вещества на основе силиката лития кальция. Пластик служит мишенью для антинейтрино, а каждый из материалов фиксирует разные продукты реакций, возникающие при взаимодействии антинейтрино с протонами — аннигиляционные гамма-кванты и нейтроны. В ходе эксперимента ученые одновременно облучили детекторный элемент этими видами излучений.
Результаты эксперимента превзошли ожидания: пластик зарегистрировал гамма-кванты, а литий-кальциевый силикат — нейтроны с высокой точностью. Антинейтрино является единственным способом, позволяющим «заглянуть внутрь» атомного реактора, обеспечивая надежный контроль за его работой.