В России разработали новый детектор для мониторинга атомных станций

Исследователи создали детекторный элемент, который состоит из двух материалов: специального пластика и нового вещества на основе силиката лития кальция. Пластик служит мишенью для антинейтрино, а каждый из материалов фиксирует разные продукты реакций, возникающие при взаимодействии антинейтрино с протонами — аннигиляционные гамма-кванты и нейтроны. В ходе эксперимента ученые одновременно облучили детекторный элемент этими видами излучений.

Результаты эксперимента превзошли ожидания: пластик зарегистрировал гамма-кванты, а литий-кальциевый силикат — нейтроны с высокой точностью. Антинейтрино является единственным способом, позволяющим «заглянуть внутрь» атомного реактора, обеспечивая надежный контроль за его работой.